3年前李姓男子舉辦蓮花茶會，他得知温姓女子罹患乳癌末期，竟謊稱睡蓮原精等產品，可使惡性腫瘤轉化為良性纖維組織，隨後即可接受手術切除腫瘤要求對方購買，高院考量李男與被害人和解，將他刑刑1年3月、緩刑2年。可上訴。

高院認為李男行為嚴重影響社會秩序、善良風俗，所為非是，考量他擁有碩士學位，無任何前科紀錄，素行尚稱良好，且被害人表示達成和解，願對李男撤回告訴，也同意法院減輕其刑，並給予緩刑宣告，因此將李男輕判並給予緩刑。

(中時 )