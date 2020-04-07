辦蓮花茶會騙稱可治癌 和解獲緩刑 15:482020/04/07 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 3年前李姓男子舉辦蓮花茶會，他得知温姓女子罹患乳癌末期，竟謊稱睡蓮原精等產品，可使惡性腫瘤轉化為良性纖維組織，隨後即可接受手術切除腫瘤要求對方購買，高院考量李男與被害人和解，將他刑刑1年3月、緩刑2年。可上訴。 高院認為李男行為嚴重影響社會秩序、善良風俗，所為非是，考量他擁有碩士學位，無任何前科紀錄，素行尚稱良好，且被害人表示達成和解，願對李男撤回告訴，也同意法院減輕其刑，並給予緩刑宣告，因此將李男輕判並給予緩刑。 (中時 ) #緩刑 #和解 #蓮花 #茶會 #高院 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳伯謙分屍割乳切陰 高院7日宣判 10:422020/04/06 社會 助扁珍貪汙 吳淑珍貴婦團長種村碧君遭境管8月 11:112020/04/06 社會 涉掏空中影 前副董事長莊婉均判8年半定讞 16:392020/04/06 社會 涉機要費案 貴婦團長遭境管 04:102020/04/07 社會新聞 華山分屍》無法接受！愛女慘遭分屍 凶手竟免死 10:572020/04/07 社會 社會熱門新聞 小港機場驚傳海豚直升機墜落 機上5人無傷亡 - 社會 板橋驚傳男學生墜樓 曾傳簡訊給老師道別 - 社會 鄭文燦發怒 中壢居檢男搭高鐵到台南 恐被罰100萬 - 社會 行駛快速路突熄火 大重機巡防火力救援 - 社會 蔡依林抗疫歌惹議 館長狂酸：敢講中華民國加油？ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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