據陸媒報導，白岩松連線援鄂前方專家組組長、呼吸科專家劉又寧稱，在檢測過程中曾發現健康人士攜帶新冠病的個案。

劉又寧稱，目前在軍隊的診療方案中，採用強調抗體的「金標準」檢測方案，雖核酸檢測是一個重要的手段，但核酸檢測的原理只是發現病毒存在，至於病毒是否存在活性或是否具備傳染性無從得知，因此核酸檢測呈現陽性不直接代表受測者遭感染。他續稱，隨這疫情期延長，目前已發現有健康人士體內攜帶病毒的個案。

劉又寧認為，抗體可以證明病毒的存在，且會引起全身的反應。所以抗體數量增加，便能證明受測者受感染了。而抗體包含IgM和IgG。 IgG抗體產生成較晚，但假設2週以後有4倍的增高或者4倍的變化，就可證明該病人確診。這種診斷很明確，所以我們把這種診斷稱為「金標準」。

但劉又寧坦言，這個檢測方法也有缺陷，它往往是回顧性的，發病兩週後才發現，因此核酸檢測還有其必要性。

(中時 )