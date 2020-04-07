華山分屍被害家屬淚求上訴 高檢：收判後研究 15:452020/04/07 中時 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 起訴華山分屍案的台北地檢署(陳志賢攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華山分屍案凶手陳伯謙涉殺死高姓女子後，割下她的乳部及私處後棄屍，一審依殺人罪判死，但高院7日改判無期徒刑；高父聆判後表示無法接受，希望檢方幫他提上訴，他希望法官將殺人魔判處死刑。對此，台灣高檢署書記官長吳怡明表示，檢方待收受判決，研析判決理由再研究是否上訴。 (中時 ) #上訴 #檢方 #希望 #研究 #分屍案 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情升溫檢調嚴查不法 檢方已起訴17案18人 12:222020/04/04 社會 帳戶被三角詐騙利用成被告 檢方明察不起訴 15:492020/04/04 社會 NBA》Kobe進名人堂 凡妮莎：希望他能看到 08:412020/04/05 體育 傳和平醫院封院假訊息 研究生繳1萬元換緩起訴 10:202020/04/06 社會 北市教育官員上班看A片打手槍 監視器全都錄 11:192020/04/06 社會 北市府訂社交距離 黃珊珊：希望民間也配合 16:232020/04/06 生活 賣假N95 藥師賺200萬黑心錢 04:102020/04/07 社會新聞 符合自首要件減刑 華山分屍案嫌逃過死刑 11:332020/04/07 社會 侯友宜擔心夜市防疫 現階段強力勸導 12:432020/04/07 生活 1000元發文宣不構成賄選 竹縣議員保住工作 15:262020/04/07 社會 社會熱門新聞 小港機場驚傳海豚直升機墜落 機上5人無傷亡 - 社會 板橋驚傳男學生墜樓 曾傳簡訊給老師道別 - 社會 鄭文燦發怒 中壢居檢男搭高鐵到台南 恐被罰100萬 - 社會 行駛快速路突熄火 大重機巡防火力救援 - 社會 蔡依林抗疫歌惹議 館長狂酸：敢講中華民國加油？ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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