華山分屍案凶手陳伯謙涉殺死高姓女子後，割下她的乳部及私處後棄屍，一審依殺人罪判死，但高院7日改判無期徒刑；高父聆判後表示無法接受，希望檢方幫他提上訴，他希望法官將殺人魔判處死刑。對此，台灣高檢署書記官長吳怡明表示，檢方待收受判決，研析判決理由再研究是否上訴。

(中時 )