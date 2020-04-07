大學甄試面試即將展開，考生除選擇就讀理想科系外，對未來職場了解多少？國立公共資訊圖書館2020年世界閱讀日以「職想閱讀」為主題規劃系列活動，7日起推出「框架之外--解密職人的奇蹟」特展，並在官方臉書為讀者推薦職人書單，邀請民眾用閱讀來探索人生職涯。

國資圖表示，閱讀是防疫期間最好的活動，2020年世界閱讀日以「職想閱讀」規劃推出「框架之外--解密職人的奇蹟」特展等系列活動，自7日起至26日期間邀全民用閱讀來協助人生每個階段的職涯探索。

特展在國資圖展出，分為「職人閱讀」、「職業試探」及「產業故事」等展區，「職人閱讀」邀請各領域職人開箱推薦好書介紹書單，引領參觀民眾認識各職業領域；「職業試探區」將邀請虎尾科大、台中科大，展出各科系職業類群的主軸與未來發展；「產業故事區」則邀請潘冀建築事務所參展。

此外，國資圖邀請建築師潘冀、理財專家施昇輝及閱讀社群鄭俊德等各個領域的知名職人，在國資圖官方臉書為大小讀者推薦職人書單。

(中時 )