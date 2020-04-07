經濟前景的疑慮未除，加上各國寬鬆貨幣政策，黃金再度受投資者追捧。紐約期金價格再度突破1700美元大關，現報1713美元，升幅逾1%，創下2012年以來新高。倫敦黃金現貨報1659.24美元，同樣升逾1%。

世界各國政府和央行推出規模前所未有的財政和貨幣刺激舉措和其他支持措施，以支持受冠狀病毒大流行衝擊的經濟。分析師表示，黃金持續數年牛市的基礎正在鞏固，因貨幣和財政刺激措施大舉來襲，同時利率處於接近於零的水平，這表明，隨著全球實際利率陷入負值區間，投資者將繼續尋求黃金的保值能力。

現貨黃金價格與期金價差較數日前只有小幅收歛，反映市場投資者看好未來黃金價格進一步上升。另外，日前瑞士3大黃金提煉廠已宣布局部復工，雖然產能仍然未完全恢復，但意味在未來一段時間內實金供應仍然會不足。

AxiCorp Ltd.首席全球市場策略師Stephen Innes表示，黃金ETF的需求一直以來都非常旺盛，而且有跡象表明一些銀行在為黃金空倉補倉。

(中時電子報)