男打119揚言要在醫院縱火 警消搜索中 15:432020/04/07 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警消仍持續在現場戒備，並在地下室搜尋該男子蹤跡。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一名男子今（7日）下午3時許撥打119電話，揚言要在新北市新店區的台北慈濟醫院內縱火，警消獲報立刻前往現場搜查，目前醫院未傳出火警，警消仍持續在現場戒備，並在地下室搜尋該男子蹤跡。 (中時 ) #警消 #醫院 #現場 #男子 #縱火 也許您會感興趣 推薦閱讀 基隆醫院4月3日起全面禁止訪客探病 02:502020/04/03 生活 擦撞中央分隔島後翻覆起火 男子當場被燒死 12:332020/04/03 社會 男童搭自家沙灘車 疑不慎摔落昏迷送醫 16:262020/04/03 社會 北市與旅館業者合作加入防疫陣線 成立「警消醫護加油棧」 16:262020/04/04 生活 防疫大使KOKO再出招 警消共同防疫陣線 16:292020/04/05 生活 幼兒手繪卡片謝醫護大里仁愛好窩心 15:442020/04/06 生活 登山客不慎滑落60米山谷 三峽警消馳援救護 18:212020/04/06 社會 全面禁止探病！苗栗醫院提供視訊探病服務 19:172020/04/06 生活 空港醫院 投用核酸檢測實驗室 04:102020/04/07 焦點新聞 毛小孩福音 仁寶核心動物醫院啟用PET 04:102020/04/07 產業．科技 社會熱門新聞 小港機場驚傳海豚直升機墜落 機上5人無傷亡 - 社會 板橋驚傳男學生墜樓 曾傳簡訊給老師道別 - 社會 鄭文燦發怒 中壢居檢男搭高鐵到台南 恐被罰100萬 - 社會 行駛快速路突熄火 大重機巡防火力救援 - 社會 蔡依林抗疫歌惹議 館長狂酸：敢講中華民國加油？ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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