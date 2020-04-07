桃園市議員王浩宇屢次批評高雄市長韓國瑜，向來以「韓黑」著稱，近日也多次批評台北市長柯文哲，遭諷「全國不分區議員」。王浩宇稍早則發文表示，罵他的人都是因為知道自己支持的人理虧，所以只能這樣回應，引來網友嘲諷。

王浩宇在臉書指出，那些批評他整天管台北的柯粉，就像去年罵他整天管高雄的韓粉一樣，都是因為知道自己支持的人理虧，所以只能這樣回應。

網友則諷刺表示「你忘記自己是桃園的議員了嗎」、「謝謝全國不分區議員的答覆」、「明明就是為了捧乾爹乾媽打總統候選人敵方的打手罷了」、「說真的，你一天沒被批是否混身感覺不舒服？」、「你是桃園的議員 管台北跟高雄的首長是何居心」、「我們批判你，也因為你根本怠忽職守，你是桃園市議員，不是立法委員，請做好你監督市政的工作，別越級管理你不該管的人與事」、「桃園人應該不會投你了」。

王浩宇在3月初時曾表示，大家總說桃園市議員管什麼台北？他認為，台北市議員包含游淑慧、徐巧芯、王世堅等等，在節目上幾乎天天都有針對高雄跟其他外縣市的發言，潘懷宗也整天談醫藥代言，就沒人說他們管很大？他更表示「發表對於公眾事務的關注，到底錯在哪裡？」

(中時電子報)