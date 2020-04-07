五一不辦遊行 改辦記者會 16:022020/04/07 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 歷年五一遊行參與人數至少皆有上千人。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因為新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心日前要求室內100人以上活動、室外500以上活動暫緩舉辦，而每年至少上千人參與的五一遊行，因應疫情，今年改辦理「線上活動」及「記者會」辦理。 五一行動聯盟表示，即日起至4月14日將號召「發起團體」、募集「工會會旗」，預計在5月1日以各工會會旗，拼成一幅超大口罩。並擬在4月15日召開記丈說明會，公布今年五一主題；而五一遊行則修工成記者會的形式，說明今年五一訴求及行動劇。 (中時 ) #五一 #活動 #今年 #記者會 #遊行 也許您會感興趣 推薦閱讀 一分鐘快速看懂 今日疫情記者會重點 17:342020/04/03 生活 北京商場恢復營業 但不得舉辦店慶促銷活動 16:222020/04/04 兩岸 一分鐘快速看懂 今日疫情記者會重點 18:562020/04/04 生活 清明連假爆人潮 五一假期考慮總量管制 15:042020/04/05 生活 一分鐘快速看懂 今日疫情記者會重點 16:002020/04/05 生活 專家建議五一連假拆開放 侯友宜：尊重中央並提早準備 13:082020/04/06 生活 一分鐘快速看懂 今日疫情記者會重點 17:452020/04/06 生活 羅智強出關首日忙忙忙 7日開有米巧婦記者會 00:252020/04/07 政治 記者會被她打斷 納達爾反應很靦腆 12:342020/04/07 體育 因應五一連假 盧秀燕：兼顧防疫與觀光生機 14:482020/04/07 生活 生活熱門新聞 電鍋蒸完口罩還能再煮飯？毒物科醫吐3字 - 生活 新冠肺炎哪個症狀最難治？ 張上淳曝是「它」 - 生活 冷空氣發威 氣象局：濕冷到周四 這天最凍 - 生活 直達朝馬、七期歌劇院 彰化16路公車首航首月免費搭 - 生活 不是義大利！新肺延燒 楊志良：下個月換這國大爆發 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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