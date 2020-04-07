因為新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心日前要求室內100人以上活動、室外500以上活動暫緩舉辦，而每年至少上千人參與的五一遊行，因應疫情，今年改辦理「線上活動」及「記者會」辦理。

五一行動聯盟表示，即日起至4月14日將號召「發起團體」、募集「工會會旗」，預計在5月1日以各工會會旗，拼成一幅超大口罩。並擬在4月15日召開記丈說明會，公布今年五一主題；而五一遊行則修工成記者會的形式，說明今年五一訴求及行動劇。

(中時 )