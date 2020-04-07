截取自蔡英文推特

英國首相強生新冠肺炎病勢惡化，已住進加護病房。蔡英文總統今天發推文，代表臺灣政府與人民，祝福強生首相快速康復。「這是我們攜手對抗 COVID-19 國際疫情的時候了」。

英國首相官邸證實染上新冠肺炎的英國首相鮑里斯．強生，周一晚間已被送入倫敦聖湯瑪士醫院的加護病房。英國各大媒體也表示，強生「呼吸困難」的病況正快速惡化。

蔡英文今天透過推特以英文發文，代表臺灣政府與人民，祝福強生首相快速康復。

(中時 )