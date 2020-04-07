祝福強生康復 蔡英文：是攜手對抗疫情的時候了 15:432020/04/07 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統蔡英文。(資料照,黃世麒攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 截取自蔡英文推特 英國首相強生新冠肺炎病勢惡化，已住進加護病房。蔡英文總統今天發推文，代表臺灣政府與人民，祝福強生首相快速康復。「這是我們攜手對抗 COVID-19 國際疫情的時候了」。 英國首相官邸證實染上新冠肺炎的英國首相鮑里斯．強生，周一晚間已被送入倫敦聖湯瑪士醫院的加護病房。英國各大媒體也表示，強生「呼吸困難」的病況正快速惡化。 蔡英文今天透過推特以英文發文，代表臺灣政府與人民，祝福強生首相快速康復。 (中時 ) #英國 #首相 #強生 #新冠肺炎 #蔡英文 #總統 #推特 #COVID-19 #疫情 #防疫 #倫敦 也許您會感興趣 推薦閱讀 滬新冠肺炎權威張文宏：中藥療效較難評估 11:262020/04/04 兩岸 新冠肺炎沒在怕 西門町陸女2天接客17人 13:012020/04/04 社會 世界各國齊感謝 莎莎郭彥均開心台灣防疫被看見 16:222020/04/04 娛樂 北市再增防疫旅館！加價還可大啖5星級飯店美食 19:232020/04/04 旅遊 侯友宜慰問消防防疫專責分隊 勉勵不能鬆懈 13:412020/04/05 生活 防疫大使KOKO再出招 警消共同防疫陣線 16:292020/04/05 生活 台大百人大班 今起線上教 01:212020/04/06 生活新聞 新冠高燒不退！英國首相強生驚傳入院 05:582020/04/06 國際 紐時：政策混亂資源缺乏 美新冠病死數嚴重漏報 18:352020/04/06 兩岸 強生很嚴重！川普為英相祈禱 親派最棒專家赴英 09:002020/04/07 國際 政治熱門新聞 新北市議員王淑慧議會會館 遭檢調搜索 - 政治 「罷韓」遇疫情會延期嗎？高雄李四川回應了！ - 政治 黃偉哲轟中央：亂槍打鳥！網反應竟一面倒… - 政治 Wecare高雄貼文罵市府換UBike 網友留言歪樓了 - 政治 罷韓若成功恐升高對立 藍營人士爆：藍或將罷免蔡英文 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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