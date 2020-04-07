上市營建股日勝生（2547）今（7）日宣布，計畫擴大循環經濟事業，以100％持股子公司「日鼎循環經濟投資控股公司」，由股份轉換方式，整合旗下能源事業日鼎水務企業公司、及鼎勝綠能科技公司，增加循環經濟事業競爭力與規模。 日勝生表示，子公司日鼎水務建置營運桃園污水下水道系統BOT案，目前每日處理水量已約5萬噸，桃園地區接管戶數也達8.7萬戶。

日鼎水務污水處理廠二期擴建已展開，預估2020年底二期污水處理廠擴建與管線完成後，日處理水量可達10萬噸；目標於2020年底前，桃園地區接管戶數到達10萬戶。

至於子公司鼎勝綠能，為環保工程專業營造，除承攬二期擴廠工程及維護，並與日鼎水務互相支援分工，未來計畫開發污泥、廢水處理，廢棄物分選系統及再生水等市場。 隨著經濟部推出投資台灣3大方案，加上疫情影響全球政經佈局，近期台商回流日增。根據經濟部統計資料，至2020年2月6日，核准回台投資總額7,160億元中，桃園市即位居投資首選。而至今年3月底，核准回台投資廠商已超過418家，投資總額逾9,270億元。

除了工業區環保能源系統需求日增，配合營建署六期建設計畫，主軸即為持續污水下水道建設、推動下水道循環經濟、建構智慧化及韌性系統；環保署對於各產業放流水之氨氮管制標準也愈趨嚴格，以提升產業污水處理效能。 日勝生近年積極事業轉型，因此計畫以子公司「日鼎循環經濟投控公司」，整合旗下資源技術，作為日勝生發展循環經濟事業之投資主體，未來亦不排除投資環保、能源、再生水資源等相關事業。

日勝生表示，桃園污水下水道處理系統目前為全台最大，除每日可處理約5萬噸水量，其中並有6,000噸以薄膜生物處理系統（MBR）供回收再利用，藉由結合活性污泥法與薄膜技術，提高分離過濾效率，並具備UV消毒殺菌系統，可承受高污染負荷。

日勝生未來循環經濟策略，計畫運用桃園科技工業園區內24,500坪土地資產做多元規劃，目標建構循環經濟示範園區，以推動企業再生能源循環應用。

(工商 )