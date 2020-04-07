為「抗疫」自救，連鎖餐飲六角國際餐飲集團（股票代碼：2732）宣布，集合旗下日出茶太、烘焙密碼、春上布丁蛋糕、英格莉莉、仙Q冰果室、銀座杏子豬排、段純貞牛肉麵，以及京都勝牛與大阪王等9大餐飲品牌，超過100家門市共同發放價值4.5億元的「振興省錢券」，並同時祭出「買一送一」多項好康優惠，另並針對醫護從業人員，提供九折優惠，期能藉「省錢享美食、安心過日子」訴求，與消費者一起撐過抗疫關鍵時刻。

六角國際集團標榜，本次推出「振興省錢券」優惠價值高達9,071元，預計發出50萬份，優惠活動從即日起持續到5月31日止，消費者只要加入六角美食通APP或是品牌[email protected]好友，即可免費下載電子優惠券。每月將提供45張優惠折扣券，連續發送兩個月，依消費需求吸引更多民眾跨品牌消費提升買氣，使用APP至門市消費還可同時累積優惠點數，為第一家發放振興省錢券自救的連鎖餐飲集團。

早在1月疫情爆發前，六角集團即超前佈署新公共衛生規範，下達所有門市同仁每日測量體溫，更提升手部清潔規範，並定期進行門店消毒作業，確保員工在衛生安全的工作場域中工作，致力提供一個讓消費者安心健康的用餐環境，同時享受多元的餐飲選擇。

為響應全球防疫，六角集團旗下布局遍及45個國家地區的日出茶太，特別換上「Wash Hands Keep Health」的防疫版Logo，強調疫情流行期間，對抗疾病首要就是「勤洗手，在享用美食的同時，也提醒全球消費者勤洗手的重要。

為感謝站在第一線抗疫辛勞的醫護人員，提供醫護人員專屬消費優惠。只要憑醫護工作識別證至六角旗下任一品牌進行消費，可享9折優惠。

(工商 )