美國晶片行業組織反對擬議中的美國出口管制調整，相關調整可能影響對中國的部分半導體和其他技術出口。

香港信報報導，美國半導體產業協會（SIA）、美國全國對外貿易委員會（NFTC）、國際半導體設備暨材料協會（SEMI），以及其他6個行業組織發出聯署信，敦促美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）允許在新規則實施前徵詢公眾意見，以避免意想不到的後果。

他們認為，上述調整可能對半導體行業、其全球供應鏈與整體科技業產生重大影響，又指半導體推動了醫療專業人員用於治療公眾的先進醫療設備的功能，並使遠程辦公成為可能。

路透上周報導，美國高級官員就控制對中國高科技出口的新規達成共識，新規旨在防止中國獲取美國商用先進技術，然後轉化為軍用。官員們又同意採取新措施，要求使用美國晶片製造設備的外國公司須先獲得美國的許可，才能向華為供應某些晶片。

(工商 )