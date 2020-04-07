在疫情影響下，全球不少企業採用遠端辦公模式，美國「Zoom」線上會議服務軟體頓時火紅起來，創辦人袁征表示，3月每日使用人數（含免費用戶）已經衝破2億，另外對於個資外洩等疑慮，則解釋是Zoom會以用戶定位來判斷連接最近的伺服器，因為疫情流量大增後，在增加中國境內伺服器的過程中，不慎將非中國境內用戶，連接到中國的備用伺服器，因此引發誤解，以後會避免再發生。

除了Zoom以外，微軟的線上會議服務軟體Teams，到3月11日為止，全球一日使用人數達3200萬人，3月18日時更飆到4400萬人，僅僅一周時間，就增加了1200萬人。10萬人以上的企業用戶在一周內也從14間增加到20間。

日本微軟365商業部長山崎善寬接受「東洋經濟」訪問時表示，日本國內的使用者數量尚無法公開，但3月中旬的這一兩周人數增加最多；除了使用聊天室聊天或開會之外，WORD或Excel的檔案共享也很活躍。

2020年開始，Teams的聊天室多了抑制噪音功能，像是在家遠端辦公開會時，除了人聲以外的生活噪音，上傳到雲端時會進行減噪處理。聊天室還新增舉手的按鈕等功能，想發言時只要一押，就會出現符號通知參加會議的其他人。

另一個線上會議軟體是由Slack Technologies開發的「Slack」，2019年時10月全球一日使用人數為1200萬人，今年3月16日達1050萬人、3月25日達1250萬人。導入Slack的企業、團體一周內使用2天以上的頻度統計，若以3月10日為基準的話，義大利較前一周增加120%、日本34%、韓國33%。

Slack執行長Butterfield上月26日在推特發文，表示先前付費企業客戶每季增加5千個，今年第一季新增9000個企業客戶，推文一出，股價飆漲。

以收益來說，Slack和Teams的用戶數增加意義大不同，因為Teams是微軟「Office 365」裡的一個軟體，只要有裝授權版的「Office 365」都能使用，對微軟收益貢獻不大。相對的，Slack是有收費的軟體，使用人數愈多，收益就可能提高。

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(中時電子報)