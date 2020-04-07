訊聯生技(1784)今日舉行線上直播業績發表會，總經理劉天來表示，近期新冠肺炎肆虐全球，公司20年來走過SARS及2008年金融風暴，觀察及對應這波疫情的影響與趨勢有三，包括間質幹細胞(MSC)的臨床應用加速、近年全球細胞療法發展加速，以幹細胞做為臨床測試的需求增加、疫情提高民眾預防保健的意識。他說，目前訊聯建置的間質幹細胞庫足以供應130萬人使用，只要有醫療需求並符合各國規範，隨時都能成為台灣繼口罩之後、輸出海外的醫療資源，及時救援不成問題。

劉天來仔細解釋疫情的影響與趨勢，第一就是間質幹細胞(MSC)的臨床應用加速。目前新型冠狀病毒(COVID-19)確診已飆破130萬，死亡人數超過7萬，重症多數會出現嚴重肺損傷，並導致急性呼吸窘迫症候群(ARDS)，而ARDS致死率高達52.4%，儼然是COVID-19重症病患死亡的最大原因之一。在全球還沒研發出疫苗和特效藥前，國際上使用間質幹細胞治療新冠病毒引起的急性呼吸窘迫症候群(ARDS)、各種肺損傷的臨床研究，至少已達10件，如法國、巴西NestCell、約旦。而澳洲再生醫學公司Mesoblast也已申請在澳洲、歐、美及大陸用間質幹細胞投入治療COVID-19引起的ARDS。

劉天來表示，疫情嚴峻，訊聯以台灣優先為前提，積極對抗戰疫，目前訊聯建置的間質幹細胞庫足以供應130萬人使用，只要有醫療需求並符合各國規範，隨時都能成為台灣繼口罩之後、輸出海外的醫療資源，及時救援不成問題。

其次，近年全球細胞療法發展加速，以幹細胞做為臨床測試的需求也增加。劉天來指出，訊聯具有20年珍貴的細胞資源及豐富細胞處理經驗，並具備執行4次經過GTP(人體細胞組織優良操作規範)訪查臨床案件的優勢，細胞製備/代工的商機有機會呈現兩位數百分比成長。

第三是疫情提高民眾預防保健的意識，劉天來表示，臍帶血含有零歲的多樣免疫細胞，預留免疫細胞多樣性，為實現精準醫療的第一步。訊聯目前已擁有國際臍帶血暨骨髓資料庫（BMDW）最大亞洲臍帶血庫，相當擁有台灣最豐富的零歲免疫細胞庫。越來越多父母為孩子同時留下臍帶間質幹細胞和臍帶血，占第一季新生兒幹細胞服務的44%。

(時報資訊)