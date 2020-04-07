為因應新冠肺炎漫延，是方(6561)今日宣布，強化機房設施抗疫全面升級，在原先24小時完備不間斷的IDC機房運作基礎上強化人員健康管理層級，採購防疫利器-新型紅外線熱像儀，方便快速管控人員健康狀況，確保機房以及台北網際網路交換中心(TPIX)維安運作，董事長吳彥宏表示，防疫必須秉持「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」的積極態度，才能確保是方成為企業客戶最強而有力的屏障。

是方3月營收2.11億元，月增加2.95%、年增6.59%，第一季營收6.17億元，年增3.99%。

面對新冠肺炎，吳彥宏表示，早在年初接獲國內第一起確診疫情通報，就責令公司經營團隊秉持「料敵從寬、禦敵從嚴」原則，宣導勤洗手、戴口罩等觀念，採購額溫槍、酒精等防疫用品，每日人員出入需量體溫並填表加以紀錄，也協請來訪客戶配戴口罩，並填具健康關懷問卷，同時針對所有公共區域較容易接觸傳染之處，以次氯酸水進行每日一次以上消毒工作，同時記錄以利追蹤。

吳彥宏指出，日本賞櫻季過後造成確診高峰殷鑑不遠，清明連假前夕即呼籲同仁們共體時艱不要外出旅遊，同時也響應中央流行疫情指揮中心日前發布之「國家級警報」訊息，針對4月2日至4月5日期間是否曾經前往墾丁、阿里山森林遊樂區等11個景點熱區，進行員工旅遊調查，確認後並無員工前往上述旅遊熱點。

是方除採購新型FLIR T530 高階熱影像儀取代舊款設備，確保機房無接觸式量測體溫外，員工也已於3月下旬實施分流彈性上班，內部會議皆採用是方雲端視訊會議服務，以避免群聚造成的感染風險，並擇定4月8日至10日進行居家遠距上班演練，搭配是方070網路電話結合視訊會議等SaaS雲端應用服務。

值得一提的是，是方070雲端視訊會議系統可透過手機、平板及電腦等裝置登入系統，可隨時進行通訊功能，電話總機及視訊會議，服務一次到位，省去採購與維修等成本，且070雲端視訊會議系統能夠同時支援百人上線進行會議、分享檔案、電子白板及錄影等多項功能，已成為企業抗疫好幫手。

(時報資訊)