新冠肺炎疫情延燒，台灣目前口罩配額每人兩周可領9片、小孩10片，但仍有民眾反應不夠用，日前疫情中心指揮官也親自示範「電鍋乾蒸口罩」，呼籲節省使用。網友也跟著在家實測，但似乎碰到了一些問題。

行政院科技政務委員唐鳳，在臉書PO出電鍋乾蒸口罩後，陳時中5日也在疫情指揮中心的記者會上，親自示範如何乾蒸口罩消毒，用電鍋乾蒸8分鐘，試戴後大讚「熱熱的不錯」。

網友表示，若等電鍋跳起來再等五分鐘，口罩就冷掉了。有人回應，平時用電鍋蒸東西時，也是自動跳起來後繼續放著，讓鍋裡的熱氣再燜個5分鐘後才開鍋拿出食物，除非放太久，不然不會冷掉。

對此，有人提出「那是因為你平常有加水」，才會有熱氣繼續悶。網友紛紛提供心得，「我昨天蒸過，不過我應該放超過5分鐘，拿起來戴沒有和陳時中說的熱熱的，有點失望」、「不拔插頭的話不會馬上冷掉，剛過年那一陣子，試驗過一次」。

(中時電子報)