花蓮市公所拆除11座候車亭飲水台，未來若疫情緩解，將考慮恢復供水。（許家寧翻攝）

花蓮市長魏嘉賢（左）視察市區候車亭飲水台拆除作業。（許家寧翻攝）

清明連假期間花蓮市湧入大批遊客，連假過後，市公所先在東大門夜市、花蓮車站周遭展開消毒作業，今針對市內11座公車候車亭，附設提供民眾解渴的飲水台，考量衛生及避免感染疑慮，也決定暫停供水，有阿嬤取水發現「怎麼沒水﹖」直呼可惜。

花蓮市公所在市區11處公車候車亭，以大理石打造自來水直飲台提供市民飲用，這幾天市區候車亭的生飲台不再有水流出來，有民眾以為故障，還特地透過「市民報馬仔」向市公所反映故障報修，或透過官方臉書詢問無法供水的原因。

魏嘉賢說，受到新冠肺炎疫情延燒的影響，有民眾擔心萬一有感染者觸摸生飲台，下一個接觸者在不知情之下有可能也會被感染，由於近來疫情的感染數以倍數增長，站在地方政府立場，為杜絕感染擴散的機率，決定暫時停止供水服務。

魏嘉賢指出，公車候車亭自來水生飲台推出多年來，便民的服務受到花蓮鄉親及觀光客的歡迎，由於輸水管線採用不銹鋼管材，並加設活動過濾細網，方便拆卸清洗及消毒，且自來水公司每天都派員檢測水質，讓使用者放心飲用。

市公所7日會同廠商將飲水設施拆除，魏嘉賢表示，現階段會將不再供水的生飲台改以造景花壇，打造成街角景觀，並且未來會視疫情緩解與否，會將使用率較高的生飲台逐一恢復，讓民眾在市區可以喝到新鮮乾淨的水，

11座候車亭分別位於國安郵局、慈濟醫院前、火車站前商圈、榮家前人行道、民孝國宅、中信飯店、門諾醫院、中華路大禹街口、梅林婚紗、衛福部花蓮醫院、進豐生活園區，現階段配合防疫政策，請鄉親包容見諒。

(中時 )