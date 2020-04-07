國民黨主席江啟臣7日下午至彰化縣議會拜會議長謝典林與國民黨團，針對行政院長蘇貞昌說，發放現金來紓困效果不好，他反指過去金融海嘯時民進黨就曾經提出發現金，美國、日本、新加坡也都早就啟動現金紓困，強調產業斷鏈的經濟衝擊，無薪假後弱勢民眾根本沒錢可存，更擔心沒錢可花。
立法院國民黨團多次呼籲中央在紓困振興方案上，應直接發放現金，但蘇揆卻指發現金效果不好，因為有許多人選擇把錢存起來、不消費；江啟臣指出，民進黨政府千萬不能因為因為目前邊境防疫控管得不錯，就樂觀認為經濟不會受到影響和衝擊。
江啟臣說，台灣是強烈依賴國際市場、外貿導向的國家，當國際經濟受到嚴重衝擊，台灣很難倖免於難，呼籲民進黨政府應該及早因應，思考疫情對經濟可能造成的衝擊，如何紓困幫助民眾、產業度過難關，所有可能的方式政府都應該去思考。
江啟臣說，未來更多企業啟動無薪假之後，弱勢的民眾別說沒錢可存，更要擔心沒錢可花，世界許多國家，包含美國、日本和新加坡，經濟發展都不比台灣差，也都已開始採行直接發放現金的方式，而當年金融海嘯衝擊全球經濟，民進黨也曾提出發現金紓困的要求。另外針對羅智強表示要發出財務革命3箭，募款千萬培養藍軍青年人才，他也表示舉雙手贊成。
江啟臣在國民黨立委謝衣鳳、馬文君和副祕書長顏寬恆等人陪同下拜會彰化縣議長謝典林，之後將再往台中市議會拜會；先前在3月下旬即已至中部拜會過藍營縣市首長，這次是二度至中部拜會縣市政府議會龍頭與議會國民黨團。
謝典林表示，江啟臣主席上次到彰化來拜會，因為聯繫上的問題，黨團行程不能配合，因此安排在這次來拜會，除了聽取地方議員的建議、心聲，最重要的仍是防疫、與紓困等工作，該怎麼做來救經濟、幫助產業紓困，彼此將對此做意見的交流、建議。
江啟臣表示，針對地方政府執政、與為民服務工作相互交流，希望在黨組織改造改革之外，全力配合執政縣市，相互合作配合，盼讓國民黨更接地氣，找回民眾對國民黨的支持和信任。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。