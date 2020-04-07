國民黨主席江啟臣（左）7日下午至彰化縣議會拜會議長謝典林（右）與國民黨議會黨團，聽取地方建議、相互意見交流。（謝瓊雲攝）

國民黨副祕書長顏寬恆（左）也陪同至彰化縣議會拜會。（謝瓊雲攝）

在接受媒體聯訪時江啟臣說黨的改革和未來政策都要更接地氣，並呼籲行政院紓困振興方案要更實際。（謝瓊雲攝）

國民黨主席江啟臣7日下午至彰化縣議會拜會議長謝典林與國民黨團，針對行政院長蘇貞昌說，發放現金來紓困效果不好，他反指過去金融海嘯時民進黨就曾經提出發現金，美國、日本、新加坡也都早就啟動現金紓困，強調產業斷鏈的經濟衝擊，無薪假後弱勢民眾根本沒錢可存，更擔心沒錢可花。

立法院國民黨團多次呼籲中央在紓困振興方案上，應直接發放現金，但蘇揆卻指發現金效果不好，因為有許多人選擇把錢存起來、不消費；江啟臣指出，民進黨政府千萬不能因為因為目前邊境防疫控管得不錯，就樂觀認為經濟不會受到影響和衝擊。

江啟臣說，台灣是強烈依賴國際市場、外貿導向的國家，當國際經濟受到嚴重衝擊，台灣很難倖免於難，呼籲民進黨政府應該及早因應，思考疫情對經濟可能造成的衝擊，如何紓困幫助民眾、產業度過難關，所有可能的方式政府都應該去思考。

江啟臣說，未來更多企業啟動無薪假之後，弱勢的民眾別說沒錢可存，更要擔心沒錢可花，世界許多國家，包含美國、日本和新加坡，經濟發展都不比台灣差，也都已開始採行直接發放現金的方式，而當年金融海嘯衝擊全球經濟，民進黨也曾提出發現金紓困的要求。另外針對羅智強表示要發出財務革命3箭，募款千萬培養藍軍青年人才，他也表示舉雙手贊成。

江啟臣在國民黨立委謝衣鳳、馬文君和副祕書長顏寬恆等人陪同下拜會彰化縣議長謝典林，之後將再往台中市議會拜會；先前在3月下旬即已至中部拜會過藍營縣市首長，這次是二度至中部拜會縣市政府議會龍頭與議會國民黨團。

謝典林表示，江啟臣主席上次到彰化來拜會，因為聯繫上的問題，黨團行程不能配合，因此安排在這次來拜會，除了聽取地方議員的建議、心聲，最重要的仍是防疫、與紓困等工作，該怎麼做來救經濟、幫助產業紓困，彼此將對此做意見的交流、建議。

江啟臣表示，針對地方政府執政、與為民服務工作相互交流，希望在黨組織改造改革之外，全力配合執政縣市，相互合作配合，盼讓國民黨更接地氣，找回民眾對國民黨的支持和信任。

(中時 )