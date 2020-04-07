2020年世界威士忌大賽（WWA）第二輪結果出爐，台灣菸酒公司南投酒廠的OMAR威士忌再度進階獲獎，共有2項酒款榮獲分類冠軍（Category Winner），另有3項酒款榮獲1面金牌、1面銀牌及1面銅牌。

世界威士忌大賽（WWA）2007年由英國《威士忌雜誌》開始主辦，為少數專注於威士忌的競賽，亦為國際酒類競賽中最具影響力的競賽之一。世界威士忌大賽賽制為將參賽品項依種類、產區及年份進行分類，評選出分類冠軍（Category Winner）及金銀銅牌，接著不區分年份，於各種類中評選出各產區總冠軍，最後集合各種類、各產區總冠軍進行品評，評選出世界最佳威士忌大獎。

今年台菸酒以「OMAR原桶強度麥芽威士忌－雪莉桶」、「OMAR原桶強度麥芽威士忌－波本桶」榮獲分類冠軍。台菸酒指出，OMAR單一麥芽威士忌自2014年起參加多項國際酒類競賽，獲得全世界專業評審肯定，已狂奪百面以上獎牌，更多次奪得台灣最佳威士忌等獎項，可說是得獎常勝軍。

台菸酒公司董事長丁彥哲則表示，除日前與台北101合作，設置OMAR威士忌系列體驗館之外，2020年台菸酒也特別編列行銷預算加強公司品牌力，加強國際通路布局、打響台灣OMAR品牌，去年台菸酒剛推出OMAR單一麥芽威士忌豐收系列No.1，今年也將持續精進、研發新風味OMAR產品，滿足市場需求。

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(工商 )