台中市一名蕭姓駕駛駕4日上午9時35分自小客車欲前往豐原，途中發現車輛有異，還來不及下匝道時，車輛就已經熄火卡在外側車道，他無奈的在車後指揮，幸經台中市警察局大重機巡邏員警發現後立即使用警用大型重機車閃燈協助警示後方來車，待拖吊車到場將故障車拖離，讓蕭男非常感謝，頻頻向警方道謝。

為維護台中市交通安全及順暢，中市交通警察大隊清明節4天連續假期編排快速公路大重機巡邏部隊，也在4日上午9時35分發現蕭男駕駛的自小客在台74快速道路29k太平往潭子方向故障拋錨車。

當時因快速道路車流多且車速極快，在沒有警示標誌下，蕭男在車後指揮險象環生。台中市文通大隊大重機巡邏員警見狀立即使用警用大型重機車閃燈協助警示後方來車，並指揮後方車輛避開改道，後來蕭姓駕駛求援拖吊車到場，將故障車拖吊上架拖離快速道路，蕭男非常感謝警察適時伸出援手，頻頻向警方道謝，對警察熱心服務留下良好印象。

交通警察大隊大隊長林沐弘指出，大型重機體積較汽車小，機動性相對較高，巡邏時發現路段壅塞，能立即至路口疏導交通，且大重機能行駛快速公路，除平日編排大重機巡邏外，針對連續假期更是編組大重機部隊，執行快速公路交通安全及防制事故巡邏，倘接獲交通壅塞通報，亦能迅速抵達現場進行疏處。

(中時 )