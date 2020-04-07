苗栗市1名男國中生，3月因放學騎單車時，不慎摔落5公尺深的駁坎下方，造成頸椎骨折、脊髓神經受傷、四肢完全癱瘓，經大千綜合醫院醫療團隊救治後，狀況穩定並把握復健黃金期，積極復健日前順利出院。

苗栗市1名國中生3日傍晚近5點，騎乘自行車疑因車速過快，不慎在轉彎處自撞飛躍60公分高護欄，並摔落約5公尺深駁坎，送醫急救並經診斷為頸椎骨折，緊急開刀治療。而苗栗市公所也針對事故路段加強防護，增設護欄及圍籬，改善危險路段。

大千醫院神經外科主任李世祥指出，男學生到院時，頸部嚴重疼痛、身體完全麻木無感覺，且四肢完全癱瘓，經檢查後發現第五頸椎骨折、合併頸椎脊髓神經損傷，經過緊急手術於加護病房觀察，男學生狀況逐漸穩定，並把握復健黃金期，每天復健，讓四肢可以自行抬起並動作，麻木無感的觸覺也逐漸恢復。

李世祥說明，頸椎神經外傷導致肢體癱瘓，要順利恢復取決於神經受傷程度，以及若脊髓神經受壓迫，必須盡早進行手術減壓，並對不穩定的頸椎做內固定，同時還要有復健的積極度，而男學生神經受傷程度嚴重且受壓迫，幸及早手術且術後積極復健，才能順利恢復。

(中時 )