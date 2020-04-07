台北市張姓男子（53歲）日前在中山區某摩鐵打電話召妓，林姓陸籍女子前來服務，但一進門就被捆綁、洗劫身上財物，之後嫌犯再召來另1瞿姓應召女，以同樣手法作案後揚長而去。2女雖被綑綁，仍奮力跳到櫃檯求救，警方循線逮捕張嫌，他供稱另有1應召女也遭其劫財過。

中山分局表示，4月1日接獲報案，指有陸女在應召時，遭人持摺疊刀威嚇，並以透明膠帶封嘴、束帶綑綁手腳後，脅迫被害人以手機軟體將人民幣8萬餘元存款轉到歹徒帳戶。

警方循線逮捕張嫌到案，呼籲更多被害人出面指證。（圖／翻攝畫面）

警方查看摩鐵監視器、詢問受害2女後，發現她們遭劫、歹徒離開後，雖手腳遭綁，仍想辦法開門，一路跳到櫃檯求助。

對此，警方成立專案小組偵辦，鎖定嫌犯身分後，於新北市板橋區將其拘提到案，並起獲作案用折疊刀、透明膠帶、白色束帶等，及身上未花完的贓款5萬元台幣等證物。

警訊時，張嫌供稱日前另也以相同手法，洗劫過別家應召站的1位女子，但警方仍將繼續擴大追查是否還有更多被害人，呼籲大家能出面指認。

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(中時電子報)