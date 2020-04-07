台中市教育局長楊振昇指出，108至111學年度將增設公共化幼兒園180班，持續增加公有房舍作為公共化幼兒園使用，全力爭取中央經費補助。（盧金足攝）

少子化出生率降低，高齡化社會來臨，造成「生不如死」！台中市0-2歲人口數逐年下降，台中市社會局長彭懷真7日在市政會議專案報告「公托倍增計畫」，預估2050年包括中區等行政區人數將減半，提高出生率對策之一，是完善托育福利，市府預計4年增設180班公幼，市長盧秀燕強調，市府歲收雖有限，盡力籌措財源，「再窮也要落實公托公幼倍增」照顧市民！

盧秀燕推動「公托公幼倍增」計畫，為協助年輕家庭、提升生育率，公幼部分，市府預計4年增設180班；公托部分，市府布點配置地圖完全公開透明，全力公平照顧每個區域。

教育局與社會局今日在市政會議針對公幼與公托倍增計畫進行報告，彭懷真說明，台中市0至2歲人口數逐年下降，必須加速建構友善育兒措施，提高生育率，嬰幼兒托育以「準公共化」搭配「平價托育」，結合現有服務資源，透過加碼補助及管制價格，提供家長更多元與平價的選擇。

針對托育資源較不足的地區，中市已設置公設民營托嬰中心（沙鹿、豐原、太平、清水、坪林、大里）及社區公共托育家園（北區、東區、梧棲），目前共9處，至2022年將擴充布點為50處。

彭懷真說，未來市府公托倍增布點，將優先考量尚無公共托育的行政區、0至2歲嬰幼兒人口數達1000人以上者、僅設置社區公共托育家園，公私立托嬰中心者，以及居家式托育可收托人數與幼兒人口數比率，低於40％行政區。

教育局長楊振昇指出，公幼倍增計畫執行情形，公共化幼兒園增置，將優先於公共化教保服務比率未達4成的行政區，及在未設園的學校增班設園，穩健擴展幼兒就讀公共化幼兒園比率達4成以上，逐步達成校校有幼兒園的目標。

楊振昇表示，楊局長指出，108至111學年度將增設公共化幼兒園180班，持續增加公有房舍作為公共化幼兒園使用，全力爭取中央經費補助。

(中時 )