中央流行疫情指揮中心日前針對全國11處景點發出國家級警報，其中台南遭到點名，讓台南市長黃偉哲認為是亂槍打鳥。對此，行政院長蘇貞昌表示，政府此舉是要提醒大家，但相關作法可以更精進。對於蘇的回應，黃偉哲再度表示，現在政府寧可錯殺一百也不能放過一個，他們理解，也會提出更嚴格措施。黃的說詞，讓網友大驚是直接嗆蘇貞昌嗎？

新冠肺炎防疫期間湧現連假出遊潮，中央流行疫情指揮中心宣布這波連假到過11處國家級警報景點的民眾，即日起配合居家辦公或自主健康管理，黃偉哲6日對此坦言，對台南被公布3處警示景點感到困擾，直呼中央亂槍打鳥，「數字顯示更該注意夜市、菜市場人潮」。

對於黃偉哲的呼應，蘇貞昌今赴立院進行施政總質詢前坦言，面對疫情要戒慎恐懼，所以政府也是要提醒大家，但相關作法可以從各方面實際執行情形更精進。

對此，黃偉哲再表示，他們感謝院長關心，也能體院長的壓力，更能理解有時防疫必須做到寧可錯殺一百也不能放過一個的堅壁清野。但若訊息有誤，就有可能既錯殺也放過，像人潮密集的市場、賣場和夜市，地方都很努力勸導，保持社交距離。所以台南市政府現在也對去過市場、賣場和夜市的公務員和教師，請他們做自主管理。地方都超前部署，寧可錯殺一百也不願放過一個。

黃的發言，讓批踢踢網友大驚表示，講得勉強還算是客氣，但是內容很不客氣了！直接嗆是錯誤資訊，算是把話講得很重了！現在光頭是這麼不得人緣？

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

(中時電子報)