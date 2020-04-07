受惠於新冠肺炎疫情帶來的宅經濟商機，全球企業盛行Work from home(WFH)，帶來強勁的筆電需求，群光（2385）3月份自結合併營收再創同期新高，達76億元，月成長大幅彈升77.6%，年增7.2%，累計今年1-3月自結合併營收達181億元。

法人分析，由於此次疫情廣泛影響全球，國內外許多企業紛紛採行在家工作，讓企業保持運作不中斷，而國外許多學校亦採取遠距教學，因此筆電需求持續攀升，帶動群光鍵盤、影像模組、以及電源等需求大幅激增，群光於上述三項產品均為全球市占第一名，可望受惠。群光目前廠區遍布中國以及泰國，中國廠區在二月份雖受疫情影響，產出受限，但目前均已順利復工，且加緊趕工滿足客戶需求；泰國廠區目前以租賃為主，自去年第四季起持續擴大產能，生產智慧家庭影像產品，群光另於泰國自建廠房，將於今年第三季底完成，於第四季接棒擴產。

群光去年每股稅後純益為8.45元，優於法人預期。今年將配發5.9元現金股利，股息配發率為70%，現金殖利率約為7.2%。群光今年將於6月10日舉行股東常會。

(時報資訊)