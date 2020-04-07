禾伸堂（3026）公告3月業績，公司自結3月份合併營收約為新台幣（以下同）12.6億元，3月營收較上月增加52.94％，較去年同期增加10.17％，累計今年前3月合併營收約為31.65億元，較去年同期增加4.39％。

禾伸堂產能全在台灣，3月營收為連續第二個月維持年增走勢。

(工商 )

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