禾伸堂3月營收月增52.94％ 維持年增走勢 16:012020/04/07 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 禾伸堂（3026）公告3月業績，公司自結3月份合併營收約為新台幣（以下同）12.6億元，3月營收較上月增加52.94％，較去年同期增加10.17％，累計今年前3月合併營收約為31.65億元，較去年同期增加4.39％。 禾伸堂產能全在台灣，3月營收為連續第二個月維持年增走勢。 (工商 ) #禾伸堂 也許您會感興趣 推薦閱讀 三大缺貨概念族群 法人搶補蠢動 09:512020/04/07 財經 財經熱門新聞 就要N95口罩 3M力抗川普 輸了 - 財經 川普恐斷華為供貨命脈 半導體業怕爆這檔事 - 財經 台股噴千點沒賺到！專家1招教散戶挖寶 - 財經 全球疫情情勢好轉 美股開盤道瓊大漲逾800點 - 財經 好爽！銀行局證實 這家銀行本周全員居家上班！ - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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