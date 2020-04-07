新冠疫情持續延燒，消費者減少外出用餐意願，台北喜來登大飯店配合政府鼓勵餐點外帶避免聚集，針對外帶料理擴大其服務範圍，也提供上班族、通勤族午餐、晚餐多一項選擇，即日起至6月30日(二)前館內七間餐廳皆提供外帶享優惠，從桃山、SUKHOTHAI、辰園、比薩屋、安東廳、大廳酒吧至米其林二星「請客樓」等各式料理皆可外帶，外帶消費達1,000元(含)以上即可享8折優惠，美饌卡會員更可享7折優惠。

台北喜來登飯店館內餐廳有許多不同菜系，提供客人多元外帶餐飲菜餚選擇，其中川揚星饌「請客樓」經典菜色有砂鍋一品雞、白鯧米粉湯、麻油雞飯等。米其林餐盤推薦「辰園」精緻港點輕鬆帶著走，如魚子雞燒賣、辰園蘿蔔糕、春風得意腸粉，或脆皮叉燒、金磚燒肉等臘味。拿坡里披薩認證的「比薩屋」，窯烤有經典瑪格莉特、義式香腸甘藍比薩、或各式手工麵點等。

日本料理「桃山」鎮店招牌花壽司、壽喜燒、鰻魚飯展演東方韻味。宮廷泰菜「SUKHOTHAI」，人氣招牌月亮蝦餅、馬沙曼咖哩牛腩或香茅雞翅。主打各式頂級牛排的「安東廳」有美國頂級乾式熟成帶骨肋眼、噶瑪蘭豬黑豚等料理。廣受賓客歡迎的「大廳酒吧」，招牌美饌喜來登牛肉麵，嚴選牛筋與牛腩悉心滷製，並有南洋道地風味的新加坡海南雞飯等人氣餐點。

台北喜來登大飯店表示，「外帶GO便利」凡外帶消費達1,000元(含)以上可享8折優惠，美饌卡會員享7折優惠。此優惠不得與其他活動合併使用。此優惠不適用於套餐、桌席、酒水飲料、外賣商品(便當)、禮盒、外送、寄售商品。為確保餐點品質及新鮮，部分餐點不適用於此優惠，詳情請洽各餐廳洽詢。

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