公視首部4K奇幻戲劇《妖怪人間》上週六首播，主要演員石知田、唐振剛、林意箴等6日現身蝦皮直播宣傳，3人透露劇組原本約好一起看首播，近期因配合防疫、只好作罷，唐振剛則坦承自己還沒看，遭林意箴搞笑開轟「你出去！」3人在蝦皮直播現場化身心靈導師，開導觀眾走出疫情間低潮情緒，沒想到林意箴突然說「低潮是不會過的」，嚇主持人一跳，原來她是想分享「享受當下、堅持就會成功」的秘訣，成功扳回一城。

3人皆是首次挑戰特效劇，透露拍攝時特效全憑想像，場面尷尬讓他們經常嘲笑對方，其中飾演妖怪「墓坑鳥」的唐振剛，在戲中變身「不祥的大鳥」時全身都不能動，只能靠睜大眼睛發功，想像自己變熱、變大，但因眼睛太小遭到導演質疑「你剛剛有睜大眼睛嗎？」他在劇中擁有再現他人回憶的能力，讓飾演半人半妖「人妖」的石知田大喊羨慕，網友搞笑問唐振剛「能不能再現主持人張立東的牙周病？」引來現場爆笑。

蝦皮直播準備妖怪級美食「蜜糖土虱」、「鴨血巧克力奶凍」作為懲罰，讓3人挑戰60秒快問快答、默契考驗等遊戲，同時擁有高學歷、高顏值的石知田，透露喜歡被誇讚顏值高，期待有天能跟國際級女星周迅、張曼玉、艾瑪史東合作；劇中與妖怪上演「人妖戀」的林意箴，害羞自曝近期看《醉夢者》被章立衡圈粉，幻想跟對方演吻戲，她自曝對左半邊身體很有自信，「要裸半邊絕對選左半邊」。台灣首部特效類型劇，公視《妖怪人間》4月4日起每週六晚間九點公視首播。

《妖怪人間》石知田（左起）、林意箴、唐振剛至蝦皮直播宣傳，透露劇組原本約好一起看首播，為配合防疫只好作罷。（蝦皮提供）

《妖怪人間》林意箴（左）、唐振剛（右）上蝦皮直播，挑戰快問快答、默契考驗等遊戲。（蝦皮提供）

《妖怪人間》飾演妖怪的唐振剛（右），在戲中變身時只能靠睜大眼睛發功，卻因眼睛太小遭到導演質疑「剛剛有睜大眼睛嗎？」（蝦皮提供）

(中時 )