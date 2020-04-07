新冠肺炎疫情蔓延全台，彰化縣警察局因應疫情，不僅超前部署，配合彰化縣衛生局，協助調查縣內確診個案接觸史，更在第19例白牌司機確診死亡後，全力動員警力清查釐清感染源，7日上午內政部警政署長陳家欽﹑特別到彰化慰勞辛苦的警察同仁。
內政部警政署長陳家欽，今天上午特別下鄉到彰化縣員林，關心慰問執行防疫工作辛苦的警察同仁，彰化縣警察局方仰寧全程陪同，陳家欽除勉勵慰問外，也指示同仁要持續關注假訊息的傳播與取締，另外轄內有居家檢疫的民眾，也需加強強監控。
陳家欽說，新冠肺炎疫情持續擴散，他特別擔心第一線的警察同仁，需要衝鋒陷陣，備足護目鏡，隔離衣，手套，讓同仁放在巡邏車上，碰到隔離對象時，能馬上做出相關防疫措施，這次連續假期後，大家也擔心會有防疫破口，所以特別加強同仁防疫意識，還有相關防疫裝備，保障同仁安全。
陳家欽說，彰化過去有全台第一個死亡個案，彰化縣警察局配合衛生局，協助調查釐清感染源，我們彰化警察局的表現非常傑出，用最短的時間把司機的路徑與接觸史調查清楚，讓衛生局能夠馬上執行後續的隔離等應變措施，守住這波疫情，算是幕後的英雄，特別感謝他們，
陳家欽還說，他到其他警察局視察時，也都是以彰化為例子告訴其他同仁，要效訪彰化這種高效率，短時間的調查方針，讓衛生單位能快速做出判斷，馬上做出後續完善的防疫措施。
(中時 )
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