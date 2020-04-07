許多人都相當喜愛麥當勞的早餐，然而擔心疫情不敢出門怎麼辦？現在英國麥當勞為了讓防疫民眾在家也能品嚐到麥當勞的早餐，近期在臉書和推特上公佈招牌餐點「豬肉滿福堡加蛋」的食譜，讓想吃的民眾也能親自動手做做看！

根據公佈的食譜，想重現這份經典美味需要準備「1份英式瑪芬、75公克的香腸肉、雞蛋、美式起司片」等基礎材料，還可準備馬鈴薯當作配菜，另外也要準備平底鍋、煎蛋模具等廚房用具。

英國麥當勞近期公佈豬肉滿福堡加蛋的食譜。（圖／取自McDonald's UK推特）

先將英式瑪芬烤成金黃色，再以少許鹽巴、胡椒調味香腸肉並捏成肉球，然後壓扁肉球下鍋每面煎6到7分鐘（依肉質而定）。另外將煎蛋模具內側抹上一點油放上平底鍋，加入一點剛好可沸騰的水，打蛋至模具內煎2到3分鐘。最後將起司片、煎好的肉餅、煎蛋鋪上英式瑪芬，就完成自製版的「豬肉滿福堡加蛋」。另外，也可將馬鈴薯放在碗中混合雞蛋，以鹽巴、胡椒調味，煎至2面金黃即可作為配料。

英國麥當勞發言人受訪時表示，雖然不敢保證自製的豬肉滿福堡加蛋能像麥當勞店內製作的一樣美味，至少還是能在防疫期間小小滿足一下民眾味蕾。

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(中時電子報)