48歲美籍男子Jason，日前與張姓台籍女友在博愛路租下某豪宅，暗中經營德州撲克賭場，由於就在總統府不遠處，北市警方獲報後循線追查，日前前往大樓破門，當場逮捕張女、荷官及男女賭客17人，查獲4萬5000多元賭資，全案依賭博罪送辦。

北市警方日前接獲線報，指稱在總統府2公里左右的博愛特區大樓內，疑有人經營德撲賭場，經連月追查，日前持搜索票前往查緝。

警方調查，賭場位置是在博愛路上的某大樓，60坪市價上億元，光是租金就要10餘萬元，Jason通常利用周末時，找同好前往開賭。

警方在現場查獲美籍男子和他的女友，另有2名荷官及13名賭客，眾人供稱原本是在松山區某德撲協會認識，因為不想經常出入公開場合，才會私下約至豪宅小賭，並沒有盈利的目的，抽頭金只是維持水電及荷官的開銷。

據了解，Jason曾在美國當過職業軍人，退役後來台發展，張姓女友則從事女裝貿易，兩人表示只是好玩，才會找同好來消遣，警方現場查扣4萬餘元賭金，另有1萬多元抽頭金，全案偵訊後依賭博罪送辦。

(中時 )