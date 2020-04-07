蘇志燮的新婚房曝光。（圖／取自《Dispatch》韓網）

被稱為韓國4大公共財之一的蘇志燮，今(7日)和小17歲電競主播女友趙銀政登記結婚，兩人去年認戀，不久蘇志燮就爆砸下台幣1.7億買新婚房，稍早這棟含公設大約為91坪的豪宅曝光，內部高雅氣派，而有眼尖網友發現，蘇志燮過去接受女友專訪時，不小心吐露了一句開玩笑的話，早透露他對女方有意思。

蘇志燮2018年因宣傳和孫藝珍主演的電影《雨妳再次相遇》和趙銀政認識，隔年4月蘇志燮被爆在珠寶店挑戒指，隔月被韓媒揭露和趙銀政約會，不久又被揭爆已經購入新婚房，地點位於龍山區漢南洞，但蘇志燮公司當時不認有結婚打算，僅稱房子是供蘇志燮一人居住。

今蘇志燮證實婚訊，並甜蜜表示：「遇到了珍貴的緣分，結下百年之緣」，而稍早網友挖出蘇志燮接受趙銀政專訪影片，問到戀愛觀，蘇志燮說自己多是默默照顧對方的類型，趙銀政則說自己習慣從關係緊密的哥哥妹妹做起，蘇志燮便語帶忌妒的說：「看來是有很多比較親的哥哥啊！」兩人打情罵俏，如今看來一旁的孫藝珍像是變成電燈泡，網友紛紛笑說：「孫藝珍多看看玄彬吧」、「姐姐沒事我們有玄彬」、「希望下一次爆的就是燈泡孫藝珍」、「感覺他們兩個人當時的眼神都不一樣啊」。

(中時電子報)