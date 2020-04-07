高市議會民進黨團宣布退出程序委員會。（林宏聰攝）

高雄市議會7日下午召開程序委員會，藍綠因能否開放非委員會議員列席旁聽吵翻天，不但臨時變更至議長室開會，副議長陸淑美更動用警察權，禁止非委員會成員進入；民進黨團總召韓賜村相當氣憤，當場宣布退出程序委員會，但會議照常進行，最後決定因清明連假後的感染風險，議會第3次定期大會將延期，等疫情趨緩再討論何時開議。

程序委員會一開始，民進黨多位非委員會議員執意進入旁聽，並全程開直播，與主席、副議長陸淑美起了口角，雙方互不相讓，會議開始半個多小時，仍無法進入正題。

暫時停會休息後，陸淑美指示改至議長室繼續開會，並要求議會駐衛警在外阻擋，不讓非程序委員會的議員進入，民進黨議員高閔琳、陳致中、邱俊憲等人被擋在門外，怒批國民黨為了護航韓國瑜，吃相難看。

民進黨團總召韓賜村、議員陳明澤是程序委員會成員，不久後走出議長室，韓賜村對媒體宣布，由於國民黨團臨時變更開會地點，全程沒有錄影紀錄，且拒絕其他議員列席旁聽，主導議會延會的意圖非常明顯，民進黨團決定退出程序委員會，不替委員會決議背書。

程序委員會仍持續進行，約討論半個多小時後，陸淑美接受媒體聯訪，宣布因中央宣布11個熱點景點，高雄占了2個，且連假過後，高雄就醫人數增加，恐怕增加防疫風險，議會因視訊會議操作上仍有困難，原本4月16日開議時間確定延後，等疫情趨緩後，再召開程序委員會討論何時開議。

(中時 )