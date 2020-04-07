湖北包機與華航CI011紐約班機比較。（取自王鴻薇臉書）

華航3月30日從美國紐約飛台灣的CI011航班，截至昨日累計9人確診，指揮中心已要求餘下旅客居家隔離，而今日該班機又再爆出一確診，案376也曾搭乘該班機，目前累計共10人確診，指揮中心擬對全機採檢。

國民黨台北市議員王鴻薇在昨（6）日即已經呼籲，華航CI011班機3/30從紐約飛台北，昨天已9人確診，還在佛系防疫，全機327人不能普篩集中隔離嗎？

王鴻薇指出，當初湖北包機第一班機出現一人確診，被視為防疫缺口。湖北包機一共五班，不論從武漢或上海 飛，全機一律普篩並且集中隔離14天。

王鴻薇昨也質疑，指揮中心雖然公布了9人座位，難道沒坐在隔壁就不讓人擔心嗎？繼續居家隔離的旅客及家屬不擔心嗎？更何況最近被關注的無症狀感染者，不發病就能當作看不見嗎？

華航3月30日從美國紐約飛台灣的CI011航班，截至昨日累計9人確診，指揮中心已要求餘下旅客居家隔離，而今日該班機又再爆出一確診，案376也曾搭乘該班機，目前累計共10人確診，指揮中心擬對全機採檢。

(中時電子報)