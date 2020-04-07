新冠肺炎肆虐全美，紐約確診人數佔全美超過 1/3，雖然州政府3月就頒佈「居家避役令」，要求非必要工作者待在家，但是似乎無法立即見效，確診人數持續增加，《紐約時報》甚至指出，當地災情極為駭人，已達到幾乎每人身邊都有患病者的狀況。

從4月5日到6日，一夜之間，紐約市確診人數增加了3000人。紐約市火葬場由於需求大，現在每週工作七天，每天24小時運轉。聯邦和地方政府已派出了大約130輛冷藏卡車，作為紐約州各地醫院的臨時停屍房。紐約市議會衛生委員會6日表示，不堪疫情死亡人數攀升，可能採取將死者埋在就近公園的選項，但是埋在公園的作法已遭紐約州州長古莫否認。

根據《紐約時報》和《美國廣播公司NBC》報導，紐約市在4月初已有5.2萬確診案例，但根據研究，真實感染人數可能是被檢驗出陽性人數恐達10倍，紐約市可能已存在超過50萬名感染者，平均起來，幾乎每個市民都能透過社交網與一名感染者有現實關聯。

報導指出，紐約市民已逐漸感受到疫情帶來的衝擊，民眾開始失去工作、親友，並在極短的時間內體悟到生命的流逝，紐約客們開始懷疑，這場疫情何時才能看見曙光，整個城市都感受到疫情的威力！

如今，這股氣息已從各大災區蔓延至整個美國本土，美國著名民意網站「Daily Kos」日前對全美1505名成年人進行調查顯示，有高達13%的受訪者已被感染或是認識被感染者，另有6成的民眾擔心自身即將確診。

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(中時電子報)