創源生技(4160)今日舉行線上直播業績發表會，執行長蔡政憲博士表示，因應未來病毒威脅常態化，在醫界專家指導下，將進一步投入5年流感與呼吸道病毒感染疾病研究計畫，持續擴增疾病感染防護能量，涵蓋從呼吸道病毒感染預防到病程管理服務，從核心落實防疫措施，將大幅提升民眾防禦力。

蔡政憲指出，2019年在初步導入流感易感性檢測項目，作為基因檢測發展主要目標之一，在疫情爆發後，更立即擴張檢測範圍，納入民眾深度關切的3大流感綜合評估內容，包含流感病毒感染力、免疫反應與疫苗效力，該項策略受到醫界大力支持，並獲得市場廣大回響；此外，因應未來病毒威脅常態化，創源在醫界專家指導下，進一步投入5年流感與呼吸道病毒感染疾病研究計畫。

蔡政憲說，透過提供科學資訊平台，創源在第一時間站上防疫前線，不僅幫助研究新型冠狀病毒對肺部組織感染途徑與傷害，以及入侵人體的主要受體-ACE2於各組織之基因表現判讀；同時供應多種主題藥物應用開發平台，如AI藥物合成設計路徑分析、老藥新用和中草藥抗病毒篩選、流感病毒新藥篩選等，藉由賦能平台加快國內藥物研究速度，甚至偕同國家級研究單位進行病毒新藥應用研發，輔助財團法人、醫學和研究單位共同深度對抗新冠病毒。

創源2019年將數位轉型列為企業主要經營計畫之一，成立數位發展專業團隊，策略性的升級服務平台，規劃從採檢到報告查詢全程數位化，適逢疫情所需，數位轉型再度受到醫療院所和保健單位響應支持，未來將進一步開發資訊串接，整合產業鏈資源，策劃集團一站式服務平台，為消費者建立完善的遠端醫療保健網絡，盼能帶動整體服務銷量再創新高。

(時報資訊)