凱基投信股票投資研究團隊表示，VIX恐慌指數已上升至歷史新高，顯示市場瀰漫恐慌情緒，預估短期內股市波動仍將持續一段時間，但當市場逐漸消化利空消息後，波動趨於穩定，此時逢低承接高品質且抗疫能力較佳的趨勢型股票，有望創造長線投資機會。疫情與油價的變化牽動全球風險資產榮枯表現，儘管疫情實質影響經濟活動，造成全球經濟增速可能放緩，惟全球央行力求寬鬆，有利未來金融市場反彈行情，為掌握高品質的投資效率，應聚焦三大策略：追求穩定、鎖定收益、尋找機會，才能沉著面對未來的不確定性。

根據凱基投信資產配置研究團隊分析，新型冠狀病毒疫情對市場未來可能的衝擊及觀察重點有三階段：第一、疫情爆發初期，因歐美國家認為疫情可防可控，市場行情仍走高；第二、當疫情全面擴散時，部分國家醫療體系崩潰，各國政府開始研擬財政刺激方案；第三、疫情出現轉機後，生產及消費活動開始回復，財政政策也屆時發揮作用。

凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金經理人郭修誠表示，美國聯準會(Fed)全力救市，預料第2季全球固定收益市場將從流動性風險回復(Flight to Liquidity)轉向聚焦高品質債券(Flight to Quality)。當流動性危機緩解後，相對高評等的投資級債券可望先行回穩，且抗跌力較強，將是目前投資組合裡不可或缺的核心資產。

觀察基本面，郭修誠指出，目前美國投資級債券降評對升評仍處於歷史低點，預期在2020年企業獲利盈餘增長及寬鬆資金的環境下，有利於投資級債的信用利差縮減，而相較於非美元公司債的超低利率，美元公司債提供更高收益率，將有助於未來資金持續流入。

凱基收益成長多重資產基金經理人李奇潭表示，相較於投資等級債，儘管高收益債發行公司的體質較差、違約風險較高，但目前市場也已陸續反映未來違約率可能攀升的預期；不過，疫情終將出現轉機，當經濟活動回復後，目前的殖利率水準對於長線投資人而言已具有十足的吸引力。李奇潭建議，基於高收益債券仍存在投資價值，若能忍受短期波動，採取分批、分散並主動篩選避開可能出現較大違約的產業之方式進行投資，長期報酬率可望獲得回報。投資人若想減緩下檔風險，建議可加碼擁有美國高收益債、美國投資級債、美國成長股及掩護性買權權利金(covered call)的多重資產基金，透過股債的均衡配置降低投資風險，同時兼顧潛在投資機會。

凱基醫院及長照產業基金經理人黃廷偉指出，新型冠狀病毒疫情讓遠距醫療再次成為市場焦點，AI精準醫療運用物聯網、遠端監控等先進技術，讓線上諮詢、遠距醫生成為新模式。根據研調機構Statista統計，全球遠距醫療市場規模將從2015年的180億美元成長至2021年預估的410億美元，而近期疫情事件更讓遠距醫療再次躍升為投資熱點。

凱基雲端趨勢基金經理人徐慧芸指出，受到疫情影響，各國接連實施「社交隔離」(Social distancing)措施，帶動「宅經濟」當道，也激勵雲端服務需求大幅成長，除了「在家上班」的需求推動通訊服務類股銷售前景看好外，軟體及通訊服務基本面穩健且成長性相對較強，在需求量暴增下預估銷售趨勢持續暢旺。

(時報資訊)