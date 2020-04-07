澳洲央行周二宣布維持基準利率不變，仍為歷來最低的0.25%，此決議符合市場普遍預期。

因預期新冠肺炎大流行將導致經濟急劇放緩，澳洲央行亦承諾3年期公債殖利率目標將維持不變，仍為0.25%。

受新冠肺炎疫情與相關社交限制措施影響，央行總裁Philip Lowe警告，澳洲第二季經濟料將出現非常巨大的萎縮，失業率可能飆升至許多年來的最高點。

該央行在3月19日宣布召開緊急會議，宣布將基準利率調降1碼（25基點），由0.5%降至0.25%，並推出前所未見的激勵方案，內容包括一項無限量量化寬鬆（QE）計畫。

澳洲央行周二會後表示，自央行於3月20日推出QE措施以來，債券市場的功能已經獲得改善，因此可能縮小購買資產的規模及減少購買頻率。受此發言影響，澳洲長期公債遭到拋售，10年期公債殖利率升至0.951%，站上10日新高；澳元亦強彈至0.6168美元，創1周新高。

(時報資訊)