數位防疫打造國人健康護城河，不論是政府推出的口罩實名制、居家隔離手機電子監控，或是國人自主開發的口罩地圖，均是運用科技提升防疫最佳範例。2020年台灣國際人工智慧暨物聯網展(AIoT Taiwan)將於10月21日至23日在台北南港展覽1館展出雲端儲存、5G、邊緣運算等數位防疫背後關鍵科技，同期展出之台北國際電子產業科技展(TAITRONICS)，展示電子零組件、儲能設備等5G硬體設備，展現台灣科技實力。

因應全球COVID-19疫情擴大，各國政府紛紛採取隔離、禁航等避疫措施，企業選擇以異地分流上班、遠距辦公或居家工作等方式維持運作，在視訊會議、協作平台、雲端運算、5G網路等軟硬體需求激增，成為疫情帶來的意外商機。AIoT Taiwan雲端應用及寬頻通訊專區，將針對企業需求規劃展出多項雲端解決方案，整合即將邁入商轉的5G網路，與台廠強項伺服器與資料中心、快速發展的資訊安全解決方案等，協助企業透過科技防疫與提前導入智慧辦公系統。

世界看見台灣超前部署的積極防疫作為，多與科技發展及智慧應用密不可分，從非接觸式額溫槍及自動酒精噴霧器，居家隔離者手中的防疫手機、電子柵欄APP，以及醫院採納遠端醫療、建置視訊診療與遠距照護監測系統等解決方案，結合生物科技在病毒解碼、快篩試劑與疫苗研發等發展，奠定了台灣在抗疫過程的堅實基礎。Forbes Insight預測AI應用在醫療領域產值在2021年將達到66億美元，2026年更會大幅成長至1,500億美元。

外貿協會表示，今年10月21日至23日登場的AIoT Taiwan展，將以「智慧生活與大健康」作為主題之一，整合智慧醫療的系統平台、軟體與APP、照護系統、智慧病房、生理量測設備及智慧監測穿戴設備等產品與技術進行展示。AIoT Taiwan展也將與「台北國際電子展」、「台北國際光電週」、「台灣國際雷射展」及「台灣電路板產業國際展」等電子產業重要展覽，同期在台北南港展覽館1館，以「2020台灣國際電子製造聯合展覽會」盛大展出，預計將有900家業者，使用超過2,400個攤位，完整呈現台灣電子產業上中下游實力，打造AIoT產業生態系，搶攻智慧應用新藍海，吸引逾3萬名國內外買主參觀採購。

(時報資訊)