台南市房價基期長期偏低，在各項利多進駐之下，近年房市也相對其他縣市明顯增溫，根據實價資料統計，位於台南鄭子寮重畫區的「國泰文海硯」，該社近年共有20筆轉手資料，其中18筆獲利，僅2筆小賠，9成賣家獲利出場，專家認為，除了區位、品牌支撐，總價帶在當地上，具有相當吸引力。

根據全國不動產企研室統計「國泰文海硯」從預售至今，歷年共有20筆歷次移轉紀錄，僅2筆小賠30~40萬元，其他18筆轉手通通獲利，可說是有賣幾乎都賺，最高紀錄甚至持有不到2年獲利244萬元，成績斐然，今年持續站穩台南最賺社區，今年1月最新交易20樓戶，以1,838萬轉手，屋主獲利163萬元。

全國不動產台南文元店執行長張富中表示，這在以透天產品為主力市場的台南房市中相當少見，主因除了地段之外，還有該社區總價剛好位在台南民眾最能接受的高價電梯大樓價位。

張富中指出，台南3大豪宅聚落分別為北區鄭子寮重劃區、中西區湖美社區以及東區虎尾寮重劃區，其中湖美社區發展起源較早，大樓單價15~20萬元，透天別墅總價1500~2500萬元；鄭子寮與虎尾寮重劃區新大樓單價約在25萬元，罕見豪宅社區可見3字頭，主力透天別墅總價逾2000萬元，而鄭子寮重劃區更有不少4000萬元別墅產品，這3大豪宅聚落皆為台南在地高資產客層購屋置產熱區。

全國不動產台南文元店執行長張富中分析，國泰建設於鄭子寮重劃區推出的「國泰文海硯」，主力產品為逾70至百坪，享國泰建設品牌以及正面知名學區文元國小的地段優勢，並擁頂樓空中泳池稀有設計，當時推出便創下銷售佳績，加上大坪數產品總價維持在2000萬元左右，為在地民眾最能接受的高價電梯大樓總價帶，也因此無論在任何時間點買進和脫手，幾乎皆有不錯的獲利。

全國不動產總經理藍怡婷指出，因交通建設、南科擴廠等利多加持，台南房市近年相當受到矚目，加上房價所得比為全台六都之中最宜居的幸福城市，在企業不斷設立帶動就業機會之下，房市與消費成長潛力強。

而觀察近期交易皆有亮眼成績的「國泰文海硯」，曾獲得優良公寓大廈評選獎項，在以透天為主力購屋產品的台南來說，確實能吸引有購買電梯大樓需求的換屋族、退休族群目光，並創下罕見的多筆獲利交易，值得南台灣購屋族參考。

(中時電子報)