「食蟹獴」疑似遭車輛撞傷。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

清明連假最後1日，台11縣擠滿返鄉車潮，在156.5K小野柳風景區前竟有隻保育類動珍稀稀有野生動物「食蟹獴」奄奄一息的躺在路面，幸好遭值勤員警發現，立即將其移置路旁外，也通報台東縣動保單位到場協助後續安置、救護。

員警表示，因應清明連假接近尾聲，返家車潮湧現，因此該所在台11線上加強巡邏、交通稽查等勤務，以疏導車流並防制交通事故，不料卻在小野柳風景區前，竟在路上發現1隻不明動物躺臥路上。

為避免釀成交通事故，執勤員警立即下車一面疏導交通，一面將其移置路旁，此時該動物已受傷並已奄奄一息，現場研判應是遭過往車輛誤撞輾壓而受傷，後經聯絡台東縣府農業處派員到場處理，才知道原來這是一隻珍稀稀有野生動物「食蟹獴」。

由於「食蟹獴」受傷不輕，無法動彈，於是眾人合力將此受傷動物送上農業處專車後，由送往屏東科技大學收容，讓食蟹獴接受專業且完善的照顧。台東警察分局呼籲，如民眾有發現傷病的野生動物，可立即撥打農業處專線（089）343357通報，由農業處派員前往處理並提供適當收容安置及醫療照護；若是發現有違法陳列、獵捕或買賣保育類野生動物之不法行為，請立即通報警察機關查處。

(中時 )