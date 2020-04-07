長佳機電去年EPS從前年1.51元增加至2.8元，創近6年新高。3月24日董事會通過每股配發現金股利1.5元、股票股利0.2元，每股合計配發1.7元現金及股票股利，今(7)日董事會決議將股票股利微幅增加至0.20000002元。每股配發現金及股票股利合計1.70000002元，配發率61.37％。

此外，長佳近年跨足運動場館經營，拿下新北市中和及板橋兩國民運動中心經營權，但配合新北市政府防疫措施，3月20日至4月2日暫時停止營業兩週，由於新冠肺炎疫情高峰尚未解除，7日宣佈，暫停營業時間延長至4月16日。長佳表示，新冠肺炎疫情對長佳機電部門業務尚無影響，對運動休閒部門業務影響，需視整體疫情發展情況而定。

長佳去年合併營收11.54億元，營業毛利2.13億元，營業利益1.21億元，稅前淨利1.29億元，本期淨利1.03元，EPS攀升至2.8元。

(工商 )