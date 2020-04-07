空勤總隊直升機翻覆 小港機場估封閉4小時 16:202020/04/07 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國家運輸安全委員會主委楊宏智。（陳祐誠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空勤總隊海豚直升機今日下午3時38分於小港機場跑道翻覆，高雄航空站表示，待國家運輸安全調查委員會到現場蒐證後，才能將機體移出跑道，預估將封閉4個小時。 運安會主委楊宏智指出，調查人員已經出發，初步了解是空勤總隊的海豚直升機翻覆，機上5人均安，至於更細節的過程，要等調查後才有辦法說明。 (中時 ) #調查 #直升機 #空勤 #海豚 #跑道 也許您會感興趣 推薦閱讀 廣東派出3架直升機支援四川西昌森林火災 13:022020/04/03 兩岸 小海豚凌晨發出「海豚音」後驟逝 原來是最後的告別 15:192020/04/03 生活 花蓮林火延燒五天終獲控制 3.48公頃林班地一片焦灼 16:072020/04/03 社會 蘭嶼潛水潛到吐血 黑鷹直升機後送台東 14:042020/04/05 社會 波音暫停CH-47與V-22生產工作 22:362020/04/05 軍事 陸艦載版直-20 空運生力軍曝光 04:102020/04/06 焦點新聞 大陸版海鷹直升機 「直20F」曝光亮相 18:272020/04/06 軍事 水燦林國小榕樹竄根 危及學童運動安全 18:552020/04/06 生活 海軍第首位反潛直升機女飛官誕生 許秀青中尉亮麗完訓 12:552020/04/07 政治 小港機場驚傳海豚直升機墜落 機上5人無傷亡 15:562020/04/07 社會 生活熱門新聞 電鍋蒸完口罩還能再煮飯？毒物科醫吐3字 - 生活 新冠肺炎哪個症狀最難治？ 張上淳曝是「它」 - 生活 冷空氣發威 氣象局：濕冷到周四 這天最凍 - 生活 直達朝馬、七期歌劇院 彰化16路公車首航首月免費搭 - 生活 不是義大利！新肺延燒 楊志良：下個月換這國大爆發 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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