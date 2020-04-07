空勤總隊海豚直升機今日下午3時38分於小港機場跑道翻覆，高雄航空站表示，待國家運輸安全調查委員會到現場蒐證後，才能將機體移出跑道，預估將封閉4個小時。

運安會主委楊宏智指出，調查人員已經出發，初步了解是空勤總隊的海豚直升機翻覆，機上5人均安，至於更細節的過程，要等調查後才有辦法說明。

(中時 )