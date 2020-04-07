調查局台北市調處獲報，台北市刑警大隊偵六隊與內湖分局偵查隊各有一名員警涉嫌在偵辦詐欺案時洩密，7日兵分4路搜索這2名員警的住處及辦公室，並將2人約談到案，不過，調查官卻發現戴著口罩的2名員警不時咳嗽，追問下才發現2人感冒，立刻改採防疫隔離方式偵訊，並建議台北地檢署以遠距視訊來進行複訊。

台北市刑大是在偵辦一起詐欺、吸金案，比對查扣證物中，發現竟然有「自家人」出現在證物之中，研判可能有員警洩密，除了一方面自清，也與調查局台北市調處尋求合作共同偵辦，並於7日由調查局進行搜索，並約談2名當事人到案。

不過，調查官偵訊前卻發現2名員警不時咳嗽，狀況不像單純喉嚨癢，由於新冠疫情嚴峻，調查官追問2人健康狀況，沒想到2人竟同時感冒，調查官立即報准採用具有透明壓克力隔板的防疫隔離偵訊室進行偵訊，同時將2人有感冒的情況回報北檢，並建議檢察官在防疫前提下以遠距視訊的方式進行複訊。

據悉，目前警調初步調查結果，尚未發現洩密外的其他不法事證，不過，也不排除可能存在對價不法，將深入追查。

(中時 )