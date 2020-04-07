日本防衛省統合幕僚監部4月6日的消息，在4月3日下午3點左右，日本海上自衛隊發現在對馬海峽東北約130公里的海域，有兩艘俄羅斯軍艦從東北向西南方向航行。於是海上自衛隊也派出「澤霧號」驅逐艦(DD-157)在旁伴隨。

經自衛隊確認，進入對馬海峽的是俄羅斯20380型「守護級」巡防艦(英文轉寫Steregushchiy)的4號艦「完美號」(舷號333)與6號艦「響亮號」(舷號335)，隨後這兩艘軍艦進入東海。

俄國軍艦響亮號。(圖/防衛省統合幕僚監部)

海上自衛隊的澤霧號，是朝霧級的6號艦，輕載排水量3500噸，屬1980年代後期的艦支，原先功能以反潛為主，最初的兩艘已退居訓練艦之用，其他艦支也擔任強度較輕的巡邏工作。

日本澤霧號驅逐艦。(圖/mdc)

俄羅斯20380型巡防艦，具有匿蹤外型 ，輕載排水量2000噸，是俄羅斯新一代的近海作戰輕型護衛艦，總數量10艘。之後以此型為基礎，稍做擴大演進成 20385型「轟鳴級」巡防艦，與20386型「水星級」巡防艦。

(中時電子報)