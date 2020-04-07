長輩親手製作美味餅乾。（楊漢聲攝）

新冠肺炎疫情持續延燒，為了緩和長輩們在疫情期間的不安與焦慮，台東小太陽工作坊特別邀請到HRs蛋糕與台東縣弱勢者關懷協會公益合作，與長輩及志工們一同DIY製作蛋糕，讓學員們體驗餅乾製作，感受美食料理，用美味甜點來緩和疫情緊繃的心。

帶領長者們親手製作蛋糕的HRs蛋糕H先生表示，新冠肺炎疫情嚴重，感覺長者們有些憂心，特別帶著長輩們製作餅乾，選擇適合長者低熱量的莓果燕麥餅乾來製作，希望藉由甜點美味了緩和長輩們的心情。

台東縣弱勢者關懷協會執行長何威霆表示，這次疫情蠻嚴重的，藉由小太陽工作訪的媒合，邀請到蛋糕店來與30位長輩做餅乾，讓長者及志工們能品嘗親手製作的餅乾悠閒的喝著下午茶，「擁有1個貴婦般的時刻」。

協助媒合的小太陽工作坊是3位傻瓜成立的團隊，想突破現在各社福團體的侷限，利用專長跟專業協助需要幫助的人，上山下海到每個需要幫忙的地方幫忙。小太陽工作坊在台東當起社會資源與弱勢連結橋梁，把社福資源整合，好事一起發生、一起被看見。

(中時 )