新冠肺炎衝擊日本演藝界，春季日劇包含堺雅人主演的《半澤直樹2》、木村拓哉主演的《BG-搏命保鑣-2》、篠原涼子主演的《派遣女王2》、石原聰美主演的《默默奉獻的灰姑娘藥師》、田中圭主演的《螺旋的迷宮》等多部本月首播的日劇都因受疫情影響原先規劃，無奈宣布延期播出。
此外，山田孝之扮演80年代AV界傳奇導演村西透的Netflix劇集《AV帝王》，去年播出後大受好評，第2季正在趕拍中。據日媒《週刊女性》報導，透過知情人士爆料，該劇組人員感染新冠肺炎，《AV帝王》主要在TBS電視台的攝影棚拍攝，目前拍攝臨時喊卡，尚未決定復工時間。
另一方面，山崎賢人聯手吉澤亮、長澤正美、橋本環奈等人的漫畫改編電影《王者天下》，去年上映票房大收50億日圓（約13.8億台幣）。電影原本計劃分成4部曲，其餘3集計劃今年6月在大陸拍攝5個月，但如今大陸成為疫情重災區，拍攝工作被迫暫停，讓製作單位十分頭痛。
(中時 )
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