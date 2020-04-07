3月的全球金融市場，寫下歷史篇篇新記錄，今（7）日公布的台灣金融研訓院銀行高階主管指數（BEI），2020年3月的綜合指數、經營面指數為42.2、45.5，雙雙創下2014年BEI調查編製以來的歷史低點。另一項的BEI-市場面，3月指數較2月大降逾四成。

發布單位台灣金融研訓院金融研究所表示，國內銀行高階主管在問卷中回覆表示，預估歐美疫情尚未達高峰，亞洲也需嚴防中國大陸、日本、南韓及東南亞國家再有一波疫情高峰，且特別留意東南亞疫情，一再提醒當地分行須特別留意。

調研團隊指出，國內銀行高階主管目前最關切，疫情衝擊銀行業今年獲利的因素，其中，隨著疫情從中國大陸爆發、現在擴散成為全球，擔心的議題從「企業供應鏈中斷的程度與衝擊」，轉變為「企業供給端及市場需求端雙邊中斷的程度與衝擊」，因為銀行企業授信戶將同時面臨，來自供應鏈生產及訂單減少的衝擊，以及來自消費者市場需求減少的壓力。

(工商 )