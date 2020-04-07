高雄市教育局配合中央請各校調查清明連假期間，師生們是否去過中央流行疫情指揮中心發布的11個國內旅遊景點，但調查上卻有許多盲點，並沒有辦法完全確認學生、家長、老師是否誠實填寫，個資問題也是疑慮之一，各種破洞讓此調查宛如虛設。

教育局體健科科長陳綉藝表示，此調查確實沒有辦法確保師生們或家長是否刻意隱瞞，只能交由他們自由心證，也怕有人因為個資問題衍生不願填寫或亂填的困擾，目前只能依照中央規定將表單送至各校，要等回收稿單後才能解決相關問題，但相信大部分的師生還是會如實做答。

目前樹德家商全校學生大約有4700人，根據學生回報的資料統計，清明連假4天出遊政府所列的11個景點總共有228人；而校內的260位教職員工則是有5人，樹德校方已經配合中央加強宣導，若有相關旅遊史的師生，必須進行14天自主管理，一但有症狀發生必須馬上回報校方。

樹德家商校長陳茂霖表示，他們也只能加強宣導，請學生們不要亂填寫，其他真的沒辦法防止，這個調查都已經過去事，預防勝於治療，如果中央是事先呼籲社會大眾沒事盡量不要出門或少去這些景點，效果肯定比事後再進行調查來的好。

清明連假結束後首日高雄市教育局就請各校進行簡單的初步調查，並在7日發出表單，給各校師生填寫資料及旅遊史，但是，若家長或學生要刻意隱匿，政府似乎也沒辦法解決此問題，盼中央能做出相關對應政策，勿讓校園成為防疫破口。

(中時 )