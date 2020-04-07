南寶(4766)轉投資的明寶生技公司與南臺科技大學生物與食品科技系吳定峰主任合作研究發現，以專利蛹蟲菌種培養的蛹蟲草子實體酒精萃取物，能有效抑制以鼻腔為入口的上呼吸道的過敏與發炎反應，希望能為新冠肺炎疫情的平抑提供不同的思維。

據最新一期美國國家醫學圖書館收錄之2020年2月文獻指出，冠狀病毒會誘發肥大細胞的發炎反應(Mast cells contribute to coronavirus-induced inflammation; New Anti-Inflammation Strategy)。對重症病人而言，其呼吸道黏膜下的肥大細胞被會大量活化，造成發炎反應，可能導致肺部細胞素風暴，引發肺積水或肺部纖維化。

明寶生技公司與吳定峰主任合作，配合科技部研究計畫，多年來致力於蛹蟲草功效的科學研究，已獲得相當成效。吳定峰主任於細胞的分子層次實驗發現，以專利蛹蟲菌種培養的蛹蟲草子實體酒精萃取物，可以抑制肥大細胞的活化，降低細胞激素的產生，阻斷過敏與發炎反應。動物實驗數據亦證實，蛹蟲草子實體酒精萃取物可抑制IgE抗體誘發的皮膚過敏反應，並可抑制過敏性鼻炎症狀，及鼻黏膜下方肥大細胞的活化，進而抑制嗜酸性白血球細胞從血管滲入鼻黏膜細胞的作用。

蛹蟲草在傳統漢方即被視為平喘袪痰、護肺益氣的良方，吳定峰主任以現代生物科技進行細胞及動物實際證明，對以鼻腔為入口的上呼吸道的過敏及發炎反應有明顯的抑制效果，可謂互為驗證。在中國大陸官方，也整理各式中醫藥方從中篩選出「三藥三方」，依照患者病況嚴重程度分類治療，輕症與恢復期患者採中藥治療，重症患者則採用中西醫合併治療，根據官方數據，大陸新冠肺炎確診病例中，9成以上有使用中藥治療，臨床療效觀察顯示，治療效果也達9成以上，最重要的是可降低轉成重症的機率。

(時報資訊)